La contribution du Centre national des sciences et des technologies nucléaires (CNSTN) de Sidi Thabet à l’appui des efforts de l’Etat dans la lutte contre la pandémie Covid-19, à travers le développement des moyens de stérilisation du matériel médical par rayonnement ultraviolet et la modernisation des méthodes de désinfection des objets du quotidien comme les billets d’argent et des objets non stérilisables par les procédés chimiques classiques, a été discuté lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère de la Santé.

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a tout naturellement salué l’adhésion du Centre au plan national de lutte contre la propagation du coronavirus, selon un communiqué du département de la Santé.