Une étude d’impact micro-économique de la pandémie de la COVID-19 en Tunisie est en train d’être finalisée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Le représentant résident en Tunisie du PNUD, Steve Utterwulghe, lors d’un entretien avec le ministre des Finances, Nizar Yaïche, a évoqué cette étude qui déterminera le niveau d’impact économique de cette crise sur les secteurs économiques et les échanges extérieurs de la Tunisie.

Selon l’organisme onusien, l’étude comprendra un bilan de la situation du secteur informel avec un focus sur le genre. Elle comprendra dans une deuxième partie, d’après un résumé de ” la réponse du PNUD Tunisie au Covid-19 “, publié fin mai 2020, sur sa page Facebook, une analyse de la pauvreté multidimensionnelle impactant les ménages et les populations vulnérables.

L’objectif final étant la formulation de recommandations pour des politiques publiques pouvant amorcer une rapide reprise économique.

Dans son action d’accompagnement de la Tunisie, le PNUD a assisté au niveau économique, les jeunes entrepreneurs afin qu’ils puissent assurer une continuité de leurs activités au niveau de leurs micro-entreprises. Son action s’est articulée autour de l’apprentissage virtuel et l’accompagnement des PME pour une vraie transition numérique.

Le Représentant Résident du PNUD en Tunisie, avait déclaré que la réponse de son agence et l’ensemble de ses actions et projets dans le pays ” s’inscrivent dans le cadre d’une vision holistique d’appui à la Tunisie – a whole of society approach – impliquant une concertation avec les partenaires nationaux du secteur public et privé, mais aussi de la société civile “.

Dès l’annonce des premiers cas du COVID 19 en Tunisie, le PNUD a reprogrammé son budget et activités, en mobilisant des ressources, pour un montant total de 6 millions de dollars, au profit du gouvernement et de la population tunisienne.