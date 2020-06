Un complément de salaire sera accordé d’une manière permanente au profit des salariés dont le revenu est versé par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) et dont la valeur mensuelle nette est égale ou inférieure à 180 dinars, en vertu d’un décret approuvé, par le conseil des ministres.

Dans un communiqué publié jeudi 11 juin 2020, le ministère des Affaires sociales indique que cette mesure concernera plus de 140 mille bénéficiaires, rappelant que le conseil des ministres a approuvé, hier mercredi, le décret n° 30-2020 relatif aux mesures de solidarité nationale visant à soutenir les personnes et les institutions, touchées par les répercussions du Covid-19.

L’adoption de ce décret s’inscrit dans le cadre de l’instauration du système de sécurité sociale dans son acception globale, et dans l’objectif de garantir un revenu minimum décent au profit des catégories précaires, selon la même source.