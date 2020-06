Mouna Mtibaa est nommée Présidente-directrice générale de l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), annonce, jeudi, la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Journaliste de profession, Mouna Mtibaa a entamé sa carrière au sein de la TAP en 1988. Jusqu’à sa nomination à la tête de l’Agence TAP, elle occupait le poste de directrice adjointe chargée de la formation au Programme européen d’Appui aux Médias en Tunisie (PAMT/ MEDIA UP).

La nouvelle responsable de la TAP est titulaire d’une maîtrise de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (1987). En 2001, elle a obtenu un diplôme d’études approfondies (DEA) en pédagogie et sciences de l’éducation de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.