Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de mai 2020 exhibent une forte baisse des exportations à -37,1% en glissement annuel (-48,9% en avril), suite à la pandémie de Covid-19, selon les données publiées, jeudi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Il en est de même pour les importations qui ont enregistré un repli de 34,5% par rapport au même mois de l’année 2019 (-46,8% en avril).

D’après l’INS, il s’agit d’une forte contraction des échanges pour le troisième mois consécutif liée aux mesures de confinement.

Exportations

En valeur, les exportations ont atteint 2400,1 MD? contre 3813,9 MD en mai 2019 (2634,5 MD comme moyenne du mois de mai depuis 2010).

Cette diminution a touché principalement les secteurs off-shore. à savoir le secteur du textile/habillement et cuirs et le secteur des industries mécaniques et électriques dont les exportations ont chuté respectivement de 32,4%, et de 49,8%.

De même, les exportations du secteur des ” autres Industries Manufacturières ” se sont contractées de 49,6%, ceux des mines, phosphates et dérivés de 17,8% et ceux de l’énergie de 8,4%.

En revanche, les exportations du secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires ont augmenté de 16,4%. Par zones géographiques, la baisse a concerné quasiment les principaux partenaires européens, particulièrement la France (-44%), l’Allemagne (-57%) et l’Italie (-36%).

La même évolution est observée vers certains pays arabes tels que l’Algérie (-57%), la Libye (- 48%) et le Maroc (-31%).

Importations

Concernant les importations, elles ont également enregistré une baisse de 34,5% par rapport au même mois de l’année 2019 (-46,8% en avril).

En valeur, elles ont atteint 3655,5 MD, contre 5583 MD au mois de mai 2019. Cette baisse est due essentiellement à la régression observée aux niveaux de l’énergie (49,3%), des biens d’équipement (41,8%), des matières premières et demi produits (37,1%), des biens de consommation (33,5%) ainsi que des produits miniers et phosphatés avec un taux de 77,9%.

Selon la répartition géographique, la baisse des importations est expliquée par la diminution de nos achats en provenance de la quasi-totalité de nos fournisseurs européens, tels que la France (-48%), l’Allemagne (-52%) et l’Italie (-49%), ainsi que d’autre pays tels que la Russie (- 94%), la Chine (-13%), le Maroc (-60%) et l’Egypte (-64%).