La direction des enquêtes douanières a présenté mercredi, au pôle judiciaire, économique et financier, les résultats de ses investigations à propos de l’enquête sur l’acquisition de biens fonciers à l’étranger et des opérations illégales effectuées à l’étranger, connue sous le nom de “l’affaire Alicante” en Espagne, dans laquelle sont impliquées 43 tunisiens résidents en Tunisie.

L’enquête, les fouilles, les données et les documents saisis suite à des descentes et inspections effectuées dans les locaux des personnes physiques et morales suspectées, ont abouti au relèvement de nombreuses infractions, a souligné la Douane Tunisienne dans un communiqué publié jeudi.

Ces infractions consistent essentiellement, en la falsification de documents en vue de baisser les prix de marchandises exportées, des transactions illégales à l’étranger, des propriétés non déclarées à l’étranger, l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger sans l’autorisation de la Banque Centrale, l’Importation illicite, la cession d’un privilège fiscal…

La Douane a, ainsi, saisi 30 comptes bancaires et des parts dans le capital de plusieurs sociétés et 26 appartements à l’étranger, pour une valeur de 11 millions de dinars outre des sommes d’argent en devises d’une valeur de 12 MD, utilisées pour payer 12 500 tonnes de sucre, d’une manière illégale. Selon le communiqué, la valeur totale des biens et montants confisqués a atteint 25,7 MD.

Des sommes d’argent en devises estimées à 704 mille dinars et des marchandises importées illégalement, d’une valeur de 188 mille dinars, ont été également saisies.

La Douane a aussi, indiqué que les investigations ont été entamées à la suite de la réception du dossier transféré par le procureur de la république auprès du Pôle judiciaire financier et économique pour enquêter sur des suspicions de blanchiment d’argent et d’acquisition de biens fonciers à l’étranger.