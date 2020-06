L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) a renouvelé sa certification PCI - DSS (Payment Card Industry- Data Security Standard) et obtenu la certification PCI-DSS version 3.2 accordée par la société DATAPROTECT.

L’UBCI est la première banque tunisienne à se conformer en 2020 à ce standard international, édicté par les systèmes Visa, Mastercard, American Express, JCB et Discover et répondant aux exigences en matière de conformité et de sécurité des données de la carte bancaire.

Cette certification vise à garantir à nos clients ainsi qu’aux porteurs de cartes réalisant des transactions monétiques au niveau de nos GAB et chez nos commerçants que leurs données de carte bancaire bénéficient d’un maximum de protection et qu’elles sont échangées, traitées et stockées en toute sécurité, ce qui réduit considérablement le risque de fraude sur les cartes.

L’UBCI se félicite de ses infrastructures et son processus monétique qui répondent aux normes les plus strictes et les mieux sécurisées du marché.

Ce label vient compléter la certification Qualité ISO 9001 de l’activité monétique obtenue depuis 2012 et renouvelée tous les 3 ans.