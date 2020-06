La troisième édition du festival “Fare Cinema” aura lieu en ligne, du 15 au 21 juin 2020, a annoncé l’Institut Culturel italien de Tunis (IIC).

Le festival prévoit une série de contenus dédiés au cinéma italien et aux professionnels du secteur qui seront disponibles, en accès libre, sur la plateforme RaiPlay.

Le programme de cette rétrospective numérique s’inscrit sans la vocation initiale de ce festival annuel qu’est la promotion du cinéma et de l’industrie cinématographique italienne.

Des master classes avec des journalistes et des critiques de cinéma, des leçons vidéo sur le “métier du cinéma”, des courts métrages originaux et bien d’autres contenus inédits seront également disponibles gratuitement en ligne.

Le cinéma italien contemporain ainsi que l’œuvre des réalisateurs Federico Feelini et Alberto Sordi seront également au menu de ces rencontres en ligne.

Un hommage particulier sera dédié au célèbre réalisateur Federico Fellini (1920-1993), à l’occasion du centenaire de sa naissance, et aussi à son compatriote Alberto Sordi (1920-2003) qui était acteur, réalisateur et scénariste.

Cette troisième édition prévoit la célébration de la première Journée mondiale du film, le 20 juin prochain.

Programme de la section consacrée aux films :

– Les cinq titres dans la catégorie “Meilleur court métrage” des David di Donatello Awards 2020, grâce à la collaboration de l’Académie du cinéma italien.

– Trois épisodes de la série “OffStage” (dédiée au métier d’acteur, réalisée avec le Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma) et trois épisodes de la série “A scuola di cinema con RaiMovie” (dédiée au métier de scénariste, réalisée avec l’Associazione 100Autori), mis à disposition par Rai Movie.

– Les dix-huit épisodes de la série “Fellini in frames”, un voyage à travers le cinéma du Maestro de Rimini, réalisé avec du matériel d’archives mis à disposition par l’Istituto Luce – Cinecittà.

Cette section sera enrichie par des films et documentaires récemment produits (“Bar Giuseppe” par Giulio Base, “Goodbye Saigon” de Wilma Labate, “Fellini Fine Mai” d’Eugenio Cappucio et “Baïkonour, Terra” d’Andrea Sorini) et des courts métrages de jeunes réalisateurs (“La Métamorphose” de Giuseppe Carrier, “Giù dal vivo” de Manuel Nicoletti et “Creature où tu vas” de Gaia Formenti et Marco Piccarreda).

Le festival est une initiative du ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale qui sera organisé en collaboration avec plusieurs autre partenaires (MiBACT, ICE, ANICA, Istituto Luce Cinecittà).