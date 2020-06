L’Organisation Mondiale du tourisme (OMT) a posté un tweet dans lequel, elle promeut la Tunisie en tant que destination touristique sûre, durant cette pandémie de Covid-19.

Dans ce tweet posté mardi, l’OMT a souligné que la Tunisie a mis en place un protocole sanitaire pour garantir la protection des touristes et du personnel du secteur.

Tunisia takes solid actions to #RestartTourism!

Tunisia has developed a health protocol to guarantee a safe environment for travelers and workers in the tourism sector. #Solidarity #safety and #coordination to #RestartTourism! pic.twitter.com/XhJYg6XvNG

— World Tourism Organization (@UNWTO) June 9, 2020