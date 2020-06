Trois ans après le lancement du processus de cession, Al Karama Holding peine encore à trouver des repreneurs pour Dar Assabah et radio Shems FM. Verdict début juillet de la nouvelle tentative lancée les 4 et 5 juin 2020.

Et rebelote. Deux mois après l’échec en avril 2020 d’une première tentative, Al Karama Holding essaie de nouveau de céder les participations publiques directes et indirectes représentant 39,98% du capital de la société Tunisia Broadcasting Shems FM, et 79,62% du capital de la société Tunisienne de Presse, d’Impression, d’Edition, de Diffusion et de Publicité “Dar Assabah“, par négociation directe.

Le bras financier de l’Etat en charge de la vente des entreprises confisquées a lancé à cet effet successivement le 4 et le 5 juin 2020 deux appels à manifestation d’intérêt ayant pour deadline le 3 juillet 2020.

Adel Grar doit en faire des cauchemars la nuit. Le directeur général d’Al Karama Holding, confronté depuis près de trois ans à ces deux dossiers, s’est résolu à recourir à la négociation directe dans l’espoir de trouver, enfin, un repreneur aux deux entreprises.

Le processus est engagé pour la première fois le 6 janvier 2017, quelques semaines avant la nomination de Adel Grar à la tête d’Al Karama Holding, le 17 février de la même année -à la place de Abdelkader Zgoulli- avec le lancement de deux consultations pour le choix de deux cabinets conseil pour une mission d’appui à la cession des participations publiques directes et indirectes dans le capital des deux sociétés.

Le choix se fixe respectivement sur les cabinets Expertise, Finance et Conseil (EFC), Arab Financial Consultant (AFC) et Ferchiou & associés (FA), pour la première opération, et AMC Ernst & Young (EY Tunisie), pour la seconde.

Les premiers appels à manifestation d’intérêt sont lancés en septembre 2017 pour Dar Assabah et janvier 2018 pour Shems FM.

En juin 2018, Al Karama Holding publie les deux listes des candidats pré-qualifiés : 3 pour la première (le Consortium SANIMED, SOTEMAIL ET SOMOCER, Mohamed Raouf CHEIKHROUHOU et la société TUNISIE ASSISTANCE), et deux pour la seconde (la société Proserv – groupe Sotupa de Aziz Zouhir, Compagnie Financière d’Investissement (CFI), groupe Bayahi.

Ce premier essai n’est pas transformé. Les deux appels d’offres sont déclarés infructueux. Al Karama Holding revient à la charge en novembre 2018. Elle fait de nouveau choux-blanc pour radio Shems FM. Pour Dar Assabah, le processus traîne un peu en longueur avant de capoter lui aussi.

L’appel d’offres n’ayant suscité que deux offres -du groupe Lotfi Abdennadher et de celui des héritiers de Béchir Ben Jemaa, qu’elle trouve trop basses, Al Karama Holding essaie de les convaincre d’en faire de meilleures. Après le retrait des héritiers Ben Jemaa, seul Lotfi Abdennadher reste en lice. Mais sa nouvelle offre n’emporte pas l’adhésion d’Al Karama Holding.

