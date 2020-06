Le président du comité national de confinement sanitaire Mohamed rabhi a indiqué que les personnes venant de l’étranger en Tunisie sont exonérées

du protocole du confinement sanitaire obligatoire dans seulement trois cas : les malades nécessitant une prise en charge spécifique et ne pouvant pas résider dans les hôtels et les espaces de confinement sanitaire, les nourrissants et leur parents et les enfants âgés moins de 10 ans et leur parents.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP que les personnes venant de l’étranger sollicitant une exonération du confinement sanitaire obligatoire fixé à une semaine, sont tenues de présenter dans leur dossier les résultats d’un test prouvant qu’elles sont indemnes du coronavirus.

Rabhi a affirmé que ces personnes doivent se conformer à l’auto-confinement sanitaire de 14 jours chez eux, soulignant que les équipes médicales assurent le contrôle médical et le suivi des personnes exonérées du confinement sanitaire obligatoire au cours de cette période.