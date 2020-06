La première unité de valorisation des déchets de démolition et de construction sera créée bientôt dans le gouvernorat de Gabès, avec une capacité d’environ 400 mille tonnes par an, a annoncé mardi le ministre de l’Environnement, Chokri Ben Hassan.

Intervenant, en marge d’une rencontre organisée par le département sur la dernière phase de l’étude lancée sur une gestion durable dans les déchets de démolition et de construction, le ministre a fait savoir, que la Tunisie dispose de grandes quantités de ces déchets, estimées à 15 millions tonnes m3 par an.

“A partir de 2021, cette démarche de collecte, de transport et de gestion de ce genre de déchets sera adoptée par 30 municipalités, avant d’être généralisée progressivement sur toutes les municipalités du pays au cours des années 2022/2024”, a-t-il affirmé, rappelant que le processus de recyclage des déchets est un système intégré qui présente plusieurs avantages d’ordre environnemental, social et économique, permettant d’améliorer les aspects esthétiques, de créer de nouveaux emplois et d’impulser l’investissement.

Selon cette étude en cours de réalisation, le système de gestion des déchets de démolition et de construction fait partie des projets à haut rendement, étant donné que le prix de vente des matériaux recyclés avoisine les 13 dinars/m3, tandis que le prix des nouveaux matériaux provenant des carrières varie entre 1 et 14 dinars/m3.

Financée par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), l’étude a démontré que les déchets de démolition et de construction peuvent être réutilisés dans la fabrication de nouveaux matériaux conformes aux normes techniques, tels que les trottoirs, le pavage des pistes agricoles…

Par ailleurs, la gestion durable de ces déchets permettra de réduire les décharges arbitraires, de réduire l’exploitation des carrières, de protéger les ressources naturelles, et d’instaurer une culture de partenariat entre les secteurs privé et public, ainsi que d’encourager les entreprises privées à s’engager dans ce système de valorisation, ce qui est en mesure de réduire le coût des projets immobiliers.