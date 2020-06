Si l’on en croit les chiffres publiés par l’Association africaine des compagnies aériennes (AFRAA), les compagnies aériennes du continent ont déjà perdu 8,1 milliards de dollars américains à la suite de la pandémie de la Covid-19.

Et ce n’est pas fini, puisque l’association estime que la reprise ne devrait intervenir qu’à partir du troisième trimestre de l’année en cours. De ce fait, ”l’impact financier s’annonce sévère pour cette année 2020“, en ce sens que si environ 6,7 milliards de dollars ont été enregistrés comme recettes en 2019, seulement 1,7 milliard de dollars de recettes sont attendues du transport de passagers en 2020, soit une baisse de 5 milliards, s’inquiète l’organisation africaine.

Pratiquement toutes les grandes compagnies aériennes africaines qui sont impactées, selon l’AFRAA qui évalue leurs pertes en termes de sièges disponibles retirés suite au coronavirus. Elles (pertes) se mesurent en ASK (unité de mesure standard dans le secteur aérien).

C’est ainsi qu’on apprend que Ethiopian Airlines aurait perdu une capacité de 3,8 milliards de sièges disponibles par kilomètre ; 1,9 milliard d’ASK pour la South African Airways ; 1,7 milliard d’ASK pour Egyptair ; 1,6 milliard d’ASK pour Royal Air Maroc ; 1,3 milliard d’ASK pour Kenya Airways ; 900 millions d’ASK pour Air Algérie ; 700 millions d’ASK pour Air Mauritius ; et 500 millions d’ASK pour Tunisair.

Au total, la capacité a baissé de 16,169 milliards de ASK en mai 2020, soit 78,40% de réduction en glissement annuel, précise AFRAA dans son étude pour la période mi-avril et mi-mai 2020. Cette étude visait à identifier la réduction des revenus du trafic passagers qui est évaluée à près de 14% pour le premier trimestre 2020 et de plus de 90% pour le deuxième trimestre.

Ceci étant l’AFRAA reste optimiste pour la 2ème moitié de l’année, et surtout les derniers mois de 2020, avec un taux qui devrait se situer aux alentours de 70%.