Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Samir Cheffi, a déclaré, lundi, que la centrale syndicale se doit de se consacrer aux problèmes et défis majeurs auxquels le pays fait face, et qui nécessitent une prise de décision nationale, fédératrice de toutes les forces vives du pays, attachées à la souveraineté et à l’indépendance de la Tunisie.

Dans une déclaration à la TAP lors d’un rassemblement syndical qui a eu lieu devant le siège de l’Union régionale du travail (URT) à Sfax dans le cadre de la grève régionale sectorielle du transport, Cheffi a indiqué que la crise économique à laquelle le pays se trouve confronté et qui a été aggravée par les répercussions de la pandémie du Coronavirus, menace plus de 400 mille postes d’emplois.

Il a ajouté que “l’UGTT est consciente de la réalité de la situation économique et sociale précaire du pays”, appelant les différents acteurs politiques, organisations nationales et forces vives de la Tunisie, à se focaliser sur ” les dossiers brûlants du pays “.

A noter que le gouvernorat de Sfax a connu, lundi, une grève régionale dans le secteur du transport, qui s’inscrit dans le cadre d’une série de grèves sectorielles approuvées par la commission administrative régionale de l’UGTT qui s’est tenue le 15 mai dernier en solidarité avec les syndicalistes arrêtés dans l’affaire de l’agression du député Muhammad Affas.