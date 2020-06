Des représentants d’organisations nationales, de la société civile et des municipalités ont tenu, samedi, une première réunion à Djerba dans le cadre de la promotion de l’initiative “L’île de Djerba, 25e gouvernorat”.

Une initiative visant à réaliser “le rêve de plusieurs générations” et qui constitue désormais une “demande pressante non pas en termes d’exclusion mais pour consacrer la démocratie de proximité et le droit de l’Ile de Djerba au développement”, explique le président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à Houmt Souk, Mohamed Fenani.

Selon lui, l’initiative “Djerba gouvernorat” est une ancienne revendication qui s’est posée avec une acuité particulière après la pandémie de coronavirus. Laquelle crise, a-t-il indiqué, a fait émerger de nombreux problèmes à Djerba notamment en termes d’approvisionnement après l’isolement de l’île et l’incident de l’hôpital universitaire de Médenine concernant l’admission des patients en provenance de Djerba.

La rencontre a été sanctionnée par la publication d’un pacte concernant les actions à mener à l’avenir pour réaliser la revendication “Djerba, 25e gouvernorat”. Il s’agit pour ce faire de veiller à la concrétisation de ces actions, tout en s’attachant à l’unité nationale et en respectant les institutions de l’Etat. Les actions programmées auront un caractère pacifique et civil bannissant le discours de haine et d’exclusion ainsi que toutes les formes de violence, a souligné Me Zahra Hamdani qui a présidé la réunion.

D’après elle, un bureau retreint et une coordination seront créés pour défendre ce dossier.

Les participants à la réunion ont insisté sur l’importance de garantir un soutien à cette revendication “purement politique” en mettant tout en œuvre pour recueillir des données précises sur l’Ile de Djerba et préparer un dossier qui sera élaboré par des compétences universitaires et administratives.

Les participants ont appelé également à la création d’un comité des sages qui aura pour mission de défendre cette initiative et de persuader les parties concernées de l’importance de ce projet.

Cette rencontre intervient suite à un mouvement mené par les jeunes de Djerba via Internet après la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire qu’a connu l’Ile. Une initiative à laquelle ont adhéré jusqu’ici 65 mille personnes, indique l’un des influenceurs pour le projet “Djerba, 25e gouvernorat”, Marouane Sadghiani.

Il a ajouté avoir contacté le président de la République pour lui soumettre cette revendication en attendant la création d’un comité qui s’adressera au parlement, à la présidence du gouvernement et à la présidence de la République.