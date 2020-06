Une convention de partenariat et de coopération en matière de la recherche scientifique et de l’innovation dans le domaine de l’environnement a été signée entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l’environnement à l’occasion de la journée internationale de l’environnement célébrée le 5 juin.

En vertu de cet accord, signé au siège du Centre international de Tunis pour les technologies de l’environnement, sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura et du ministre de l’Environnement, Chokri Belhassan, de nouvelles filières universitaires seront créées dans les spécialités innovantes telles que la nanotechnologie, les sciences génétiques et la biodiversité, lit-on dans un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur.

L’accord vise à réaliser un équilibre entre les priorités nationales et les priorités sectorielles dans le domaine de l’environnement, en développant une coopération conjointe entre les deux ministères dans les domaines de la formation, du recyclage et de la recherche scientifique liée à l’environnement et au développement durable, en développant des mécanismes d’échange et de partenariat dans le transfert de technologies propres et en valorisant la recherche scientifique dans le domaine de l’environnement.

Cet accord prévoit notamment le renforcement du partenariat dans le domaine de l’amélioration des conditions de travail dans les établissements universitaires à travers la gestion des matières et déchets dangereux, la contribution au développement de l’environnement extérieur, la lutte contre la désertification et la pollution, en particulier pour certains pôles technologiques et la poursuite de programmes de recherche conjoints dans le domaine de l’environnement.

Slim Choura a, à cette occasion, souligné l’importance de la recherche scientifique qui fait partie de la souveraineté et de la sécurité nationale, soulignant l’intérêt que porte son département à l’instauration d’un partenariat stratégique avec le ministère de l’Environnement et d’un programme de travail visant à évaluer la recherche scientifique dans le domaine de l’environnement, y compris les projets avec l’Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Un comité technique conjoint entre les deux ministères a été créé pour la mise en œuvre cette convention.