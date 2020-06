La prime de l’approvisionnement en carburants subventionnés sera accordé aux embarcations dont la longueur dépasse 15 mètres et dont les propriétaires ont soumis des demandes depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre du coronavirus et les mesures du confinement ciblé, a indiqué le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques.

Et de préciser dans un communiqué, publié, vendredi que ces demandes sont en cours d’examen auprès des services concernés du ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique.

Le département de l’Agriculture a, également, souligné l’opération de l’approvisionnement de bateaux de pêche en carburants dans tous les ports tunisiens soumis à des normes et procédures de contrôle, notamment, lors de l’octroi des bons d’approvisionnement et au cours de l’opération de l’approvisionnement.

Les navires de pêche bénéficient, généralement, d’une subvention de carburants subventionnée allant de 35% à 45% du coût initial. Une subvention supplémentaire de 5% est attribuée, également, aux bateaux dont la longueur dépasse 15 mètres et équipés des équipements terminaux et fonctionnels.

Le ministère de l’Agriculture a ,en outre, souligné que les embarcations dont la longueur dépasse 15 mètres ne peuvent bénéficier de cette prime qu’après la régulation de leurs situations ajoutant que le système de surveillance par satellite (VMS) vise à accroître le niveau de sécurité maritime.