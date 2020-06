Le Chef du gouvernement, Elyes FakhFakh, a ordonné, vendredi, à l’occasion de la Journée mondiale et nationale de l’environnement, la réhabilitation du parc d’El Mourouj, à un coût total de 3 millions de dinars, appelant à accélérer le lancement de l’appel d’offres afférent en coordination avec le conseil municipal et régional.

FakhFakh qui s’est déplacé au parc accompagné du ministre de l’Environnement, Chokri Ben Hassen, du Gouverneur de Tunis Chedly Bouallegue et de Souad Abderrahim, maire de Tunis a pu repérer l’état de délabrement du parc qui couvre 70 hectares et abrite un nombre important d’espaces de loisirs mais qui a été délaissé depuis 10 ans.

Lors de cette visite, le Chef du gouvernement a déclaré aux médias, ” qu’après avoir réussi à maîtriser la pandémie du coronavirus, le rythme normal de la vie reprend progressivement et c’est l’occasion d’offrir aux familles tunisiennes des espaces de divertissement ” regrettant ” la situation environnementale catastrophique dans le parc d’El Mourouj qui constituait un véritable poumon pour la banlieue de Tunis Sud “.

Fakhfakh a ainsi appelé les parties concernées et les citoyens à faire preuve de responsabilité pour préserver les biens publics.

Il a, par ailleurs, évoqué la situation économique et sociale difficile soulignant la nécessité de se concentrer sur la recherche de solutions urgentes pour une véritable réforme, en se basant sur les ressources propres de l’Etat plutôt que sur l’endettement qui a aggravé la crise.

Il a, en outre, souligné l’importance de travailler dans un climat serein et de focaliser les efforts sur les moyens à même d’améliorer les conditions sociales des citoyens, loin des tractations politiques qui ne traduisent pas les attentes du peuple et ne servent pas l’intérêt suprême du pays, face à la situation économique et financière difficile et la montée de l’indice de la pauvreté.