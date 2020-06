Outre qu’aucune entreprise africaine n’y figure, le classement 2020 des 100 entreprises les plus performantes au monde, compilé par la revue américaine CEO World Magazine, se caractérise par la domination des entreprises US et chinoises qui s’y taillent plus de la moitié des positions.

Bien que le leader incontesté de ce hit-parade soit une banque chinoise, l’Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) -avec 45,3 milliards de dollars et une valeur marchande de 242,3 milliards $-, suivi d’une autre banque chinoise -China Construction Bank (38,8 milliards $ de bénéfices et une valeur marchandes de 203,8 milliards $), ce sont les entreprises américaines qui y prédominent avec 36 sur un total de 100 classées.

La première d’entre elles est également une banque, JP Morgan Chase (3ème). Elles sont quatre dans le Top 10, contre cinq pour la Chine -soit près du tiers des entreprises chinoises classées (16).

Les sociétés américaine sont au nombre de 13, soit les deux tiers des entreprises occupant le haut de ce classement mondial -la Chine seulement 5. Les deux tiers -24 sur 36- firmes américaines sont dans les 50 premières -12 chinoises.

En troisième position figure le Japon, très loin derrière les Etats-Unis et la Chine, avec 8 entreprises classées :

– Toyota Motor (11ème),

– Nippon Telegraph & Tel (43ème),

– Mistubishi UFJ Financial (52ème),

– Sony (58ème), Softbank (66ème),

– Japan Post Holdings (72ème),

– Sumitomo Mitsui Financial (80ème),

– Honda Motor (83ème).

Le quatrième pays le plus présent au classement des 100 entreprises les plus performantes au monde est l’Allemagne. Elle y compte cinq entreprises :

– Volkswagen Group (23ème),

– Allianz (25ème),

– Siemens (62ème),

– Deutsche Telecom (69ème),

– BMW Group (75ème).

Trois pays se partagent la cinquième position, avec quatre entreprises classées chacun. Ce sont la France -Total (29ème), BNP Paribas (42ème), AXA Group (64ème), et LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (73ème) ; le Canada -RBC (35ème), TD Bank Group (46ème), Bank of Nova Scotia (85ème), et Brookfield Asset Management (95ème) ; et la Suisse -Nestlé (41ème), Novartis (68ème), Roche Holding (74ème) et Zurich Insurance Group (76ème).

Deux pays et un territoire également figurent en 6ème position. Il s’agit de Hong Kong -China Mobile (28ème), AIA Group (66ème), et CITIC (77ème)-, de la Russie -Gazprom (32ème-, Rosneft (53ème), et LukOil (99ème)-, et du Royaume-Uni -HSBC Holdings (44ème), British American Tobacco (91ème), et GlaxoSmithKline (97ème).

Avec deux représentants chacun, le Brésil -Petrobas (70ème) et Itaù Unibanco Holding (78ème)-, et l’Australie -Commonwealth Bank (84ème) et BHP Group (93ème) se classent 7èmes.

Sept pays ferment la marche avec une entreprise classée pour chacun d’entre eux : Arabie Saoudite -Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco, 5ème), Corée du Sud -Samsung Electronics (16ème), Pays-Bas -Royal Dutch Shell (21ème), Espagne -Santander (55ème)-, Belgique -Anheuser-Busch InBev (56ème), Inde -Reliance Industries (58ème), Italie -Enel (97ème).

