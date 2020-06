Covid-19 : Tunisair appelle les passagers à se présenter 4h avant le vol

La compagnie nationale Tunisair appelle les passagers à se présenter à l’aéroport, 4 heures avant le vol prévu afin de leur fournir le temps nécessaire pour procéder sereinement aux différentes opérations de contrôle douanier et sanitaire lié à l’épidémie du Coronavirus, indique Tunisair dans un communiqué publié jeudi.

Cela leur permettrait également de disposer de suffisamment de temps pour l’enregistrement, le dépôt des bagages et le contrôle de sûreté.

Ainsi pour faciliter les procédures d’enregistrement des départs, les comptoirs seront ouverts 4 heures avant le vol et fermés 1h (60 minutes) avant son départ, précise encore la compagnie.

Et d’ajouter que chaque passager doit se présenter personnellement, avec ses bagages et son passeport, au comptoir d’enregistrement au plus tôt, 4 heures avant l’heure de départ prévue et se diriger vers sa salle d’embarquement pour éviter les encombrements aux filtres de police.