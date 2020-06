La société Al Karama Holding, envisage de réactiver l’opération de cession des participations publiques directes et indirectes représentant 79,62% du capital de la société Tunisienne de presse, d’impression, d’édition, de diffusion et de publicité ” DAR ASSABAH ” par voie de négociation directe.

Dans un communiqué, publié, jeudi, la société précise que les candidats intéressés par l’opération et désirant obtenir de plus amples informations sur la société et le processus de cession, sont invités à la contacter au plus tard le 3 juillet 2020.