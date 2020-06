Une convention visant à intégrer la recherche scientifique et l’innovation dans le tissu industriel a été signeé, jeudi, à Tunis, par le ministre de l’Industrie et des PMEs, Salah Ben Youssef et son homologue de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Slim Choura. Cette convention a pour objectif de renforcer les liens entre les universités et les différentes structures de recherche scientifique et le secteur industriel afin de développer la compétitivité des entreprises, indique un communiqué publié par le ministère de l’Industrie.

Elle prévoit la mise en place d’un plan d’action entre les deux départements visant à promouvoir la création industrielle et à encourager les jeunes compétences dans les secteurs des nouvelles technologies.Il s’agit également, selon la même source, d’améliorer la gouvernance et la gestion des clusters et des pôles technologiques.

” La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la volonté d’adopter une approche participative à même de rapprocher les secteurs de l’industrie et de la recherche scientifique et faire face aux défis économiques à l’heure de cette crise sanitaire de Covid-19″, a indiqué le ministre de l’Industrie, Salah Ben Youssef, lors de la cérémonie de signature tenue au siège du ministère de l’Enseignement supérieur.

Il a, à cet égard, appelé à la nécessité de passer du stade de la consommation à celui de la production technologique afin de pouvoir rejoindre les pays pionniers dans le domaine de l’intelligence artificielle.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Choura a mis l’accent sur l’impératif d’encourager les jeunes diplômés universitaires à travailler dans les secteurs porteurs de l’industrie et de tirer profit des compétences dont regorge la Tunisie.