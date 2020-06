Moins d’un an après son ouverture, l’école primaire Jean Jaurès, appartenant au Groupe Laghmani, vient de décrocher son homologation AEFE (Agence pour l’enseignement du français à l’étranger) attestant de la conformité de ses principes, programme et organisation pédagogique avec le système éducatif français, sous la tutelle du Ministère de l’Education nationale française. Cette homologation a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française (JO) et au Bulletin officiel de l’Éducation nationale (BOEN) du 31 mai dernier.

Cette homologation permet aux élèves scolarisés au sein de l’établissement de bénéficier d’une scolarité basée sur les programmes français dans le respect des valeurs et des exigences du système éducatif hexagonal. A ce titre, membre du réseau AEFE, l’école Jean Jaurès bénéficie d’un accès privilégié à des services pédagogiques et de formation des personnels délivrés par le réseau qui, par ailleurs, met en place un dispositif de suivi pour contrôler le respect des principes et critères d’homologation.

Fondé par le Groupe Laghmani, qui enregistre une expertise de plus de trente ans dans le secteur de l’éducation en Tunisie, ce nouvel établissement français a ouvert ses portes à la rentrée dernière avec deux classes de maternelle Grande Section et de Cours Préparatoire.

A la rentrée prochaine, de nouveaux niveaux de Maternelle Moyenne Section, de Cours Elémentaires 1 et 2 et enfin de Cours Moyens 1 et 2 seront inaugurés.

Les autres années d’enseignement de Collège et Lycée seront graduellement intégrées. L’école se veut un établissement à taille humaine, particulièrement attentive à l’épanouissement et à la réussite de l’enfant, à la fois sur le plan scolaire et personnel. Son cadre paisible et arboré, mitoyen du Parc de Sidi Bou Said et de ses espaces verts, conjugué à son agencement conçu par des architectes spécialisés dans l’élaboration de bâtiments éducatifs, sont propices à une scolarité épanouie.