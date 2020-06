Programmée pour le 4 juin 2020, la saison des moissons a démarré effectivement, au début de cette semaine, tandis que la date d’ouverture des 23 centres de collecte des céréales dans la région a été maintenue pour le 4.

La récolte estimée par le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) à deux millions de quintaux est inférieure à celle de l’année dernière qui était de trois millions.

Cette forte baisse est due au déficit pluviométrique qui a sévi aux mois de janvier et février derniers et à la grêle enregistrée ces derniers jours, dans les cultures céréalières et arboricoles, selon le responsable de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au CRDA.