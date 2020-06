La phase après Covid-19 sera marquée par l’accélération de la digitalisation du pays, a déclaré le Ministre des Technologies de Communication et de la Transformation digitale, Fadhel Kraiem, estimant que la dynamique enclenchée autour de la digitalisation était le fruit d’une collaboration public/privé et la société civile.

” Cette coopération a permis de mieux gérer la pandémie “, a souligné le ministre lors d’un Webinaire tenu, mardi, sous le thème ” COVID-19 : La Tunisie au service de l’accélération numérique et du nearshoring “, précisant que la crise du Covid-19 a permis de mettre en avant et de montrer l’intérêt du digital.

Au cours de son intervention, il a indiqué que la Tunisie est parvenue à maîtriser la situation grâce à la stratégie mise en place par le gouvernement et l’adhésion ” assez exemplaire ” de l’ensemble des acteurs, notamment les citoyens.

Concernant les problématiques de télécommunication, Kraiem a mis l’accent sur une résilience parfaite et une augmentation du trafic de 40%, soulignant que son département et les acteurs du secteur ont pu offrir aux entreprises et aux administrations, un environnement de travail acceptable.

A titre d’exemple, il a cité la digitalisation des autorisations de déplacement, un processus compliqué, mal géré au début de la pandémie.

Il a souligné par ailleurs que la Tunisie qui est considérée comme une porte d’entrée au continent africain, dispose de différents atouts dont sa position géographique par rapport à l’Europe et un système éducatif performant et reconnu au niveau de mondial avec une place privilégiée pour les technologies de l’information et de la communication. Et de rappeler dans ce cadre que le pays compte plus de 250 mille étudiants et 60 mille diplômes chaque année, dont 15% sont orientés vers le cursus de Télécommunication.

Il a rappelé que la Tunisie, connectée à l’Europe via quatre câbles sous-marins, dispose d’une infrastructure numérique parmi les plus développée en Afrique avec plus de 20 mille kilomètres de fibres optiques. Les zones industrielles sont connectées au réseau très haut débit, a-t-il encore rappelé.

Evoquant l’expérience de sa société au cours de la crise Covid-19, Christian Jannot, DG de SAGEM a noté que l’écosystème tunisien est très porteur, évoquant les relations avec les écoles d’ingénieurs. ” Nous avons établi des partenariats avec ces écoles afin d’avoir des projets de fin d’études qui correspondent aux besoins de la société”, a indiqué le responsable.

Et d’ajouter que les mesures d’anticipation prises dans le domaine IT, au cours de la période de crise Covid-19, a permis au groupe Sagem Com d’être efficace en maintenant rythme de travail productif. ” Depuis le 20 mars 2020, la société est passée de 0 à 600 personnes en télétravail, sans aucun impact négatif sur la qualité du travail “, a-t-il dévoilé.

Le responsable également rappelé que l’infrastructure IT de la Tunisie est certifiée 9001, 14 001, et 27 001 pour la sécurité des systèmes d’information.

Ombelline Allant, DG de Vocalcam Afrique, a fait savoir que son groupe considère la Tunisie comme un hub pour conquérir l’Afrique.

La société gère ses activités à partir de la Tunisie (depuis 10 ans) en utilisant les TIC à destination de 23 pays en Afrique.

De son côté, Sonia Khachlouf DG d’ADP Tunisie qui a 860 collaborateurs travaillant pour des clients dans la rive sud de la Méditerranée, a mis l’accent de l’évolution de la réglementation tunisienne en termes de sécurité de données, laquelle (réglementation) favorise des perspectives prometteuses pour la Tunisie vu sa conformité avec les législations européennes.

Au cours de la période du confinement, la société a poursuivi son activité grâce au télétravail. Quelques réserves ont été enregistrées au départ, vu la charge importante à gérer entre les mesures des pays européens et le travail avec les collaborateurs, a explique la responsable, estimant que le réseau et la connectivité, ont fait leurs preuves.