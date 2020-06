La deuxième édition de la caravane “Tunisian Smart Cities” a été récemment organisée ayant pour thème “Une édition axée sur les projets”. Son objectif majeur est d’étudier l’éligibilité des villes tunisiennes pour intégrer le programme national des villes intelligentes et durables et de construire une base de données de projets communaux qui constitueront le catalogue national des projets PPP dans les périmètres communaux des Smart Cities.

Le programme de cette nouvelle tournée s’est déroulé dans plusieurs localités du sud tunisien, de Seitla à Kerkennah passant par Kasserine, Sidi Bouzid, Bir El Hafey, Metlaoui, Tozeur, Nefta, Hazoua, Douz, Ghomrassen, Mahres, Gabes et El Hamma. Durant une semaine, l’équipe de la caravane a eu d’importante série de rencontres et de visites de terrain ayant permis aux différents intervenants de réfléchir aux nouveaux modèles économiques, aux mutations des relations entre les différents acteurs publics et privés dans les territoires, aux enjeux relatifs à l’aménagement intelligent et durable des territoires en utilisant les technologies pour faciliter la vie des citoyens.

Ces rencontres constituaient également une véritable occasion pour diffuser l’expérience de Bizerte Smart City et celle de la SPLT (Société de promotion du Lac de Tunis), étant des expériences à des échelles différentes qui ont obtenu l’appui des autorités locales et nationales et qui ont pu décrocher de nombreux prix en Tunisie et à l’étranger, en plus de l’expérience Gabes Smart City lancée sous la marque “Gabes, l’oasis intelligente”. Ce projet qui s’étale sur les 42 hectares de l’ancien aéroport militaire constitue un modèle intéressant de co-construction de projets locaux avec les outils de la démocratie participative conduits par la Mairie et le Gouvernorat de Gabes.

Un ensemble de projets de grande envergure ont été également évoqués en marge de cette caravane dont le projet Taparura à Sfax, l’extension de l’Oasis intelligente à Gabes, la zone commerciale franche à Hazoua et Mahres, ville verte et connectée.

Sept ministères se sont associés à cette démarche, en l’occurrence le ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, le ministère des Affaires Locales, le ministère de l’Environnement, le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale, le ministère du Transport et le ministère des Finances.