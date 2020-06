La British International School of Tunis (BIST) annonce, pour la rentrée prochaine au mois de septembre, l’ouverture du cycle préparatoire à l’université (Sixth Form : Années 12 et 13).

A noter au préalable que, depuis le début du confinement, les professeurs de la BIST n’ont pas abandonné leurs élèves et ont continué à assurer leurs cours en mode school on line, afin de permettre aux élèves de pouvoir continuer à étudier et terminer leur année scolaire dans une parfaite normalité.

Equivalent de la première et de la terminale dans le système éducatif français, mais avec une finalité différente ciblant davantage la préparation à l’université et l’entreprenariat qu’une obtention impérieuse d’un examen final, la Sixth Form prépare en deux années aux examens A-Levels et/ou au BTEC.

Quid du système éducatif secondaire britannique

Les spécificités du système éducatif britannique, en fin de l’année 11 , les élèves des écoles britanniques (âgés de 14 à 16 ans) à l’étranger passent les examens de l’IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ou Certificat International général de fin d’études secondaires, portant sur les matières de base. Les élèves préparent cet examen durant deux ans.

A la BIST, les premiers résultats concernant les examens de l’IGCSE ont été très prometteurs. En effet, en novembre 2019, 62% des élèves de l’Année 11 ont obtenu un A ou plus dans les matières de français, d’arabe, d’histoire et de mathématiques. Comparés aux autres écoles internationales de la région, les résultats de la BIST sont extrêmement positifs.

L’IGCSE représente également un test intéressant pour repérer les matières de prédilection des élèves les plus talentueux pour la préparation aux A-Levels.

Une fois ce certificat IGCSE en poche, les élèves qui ne souhaitent pas interrompre leurs études, accèdent au Sixth Form où durant deux années, ils vont se préparer à leur entrée à l’université via deux pistes d’éducation distinctes ou combinées :

Les A-Levels sont les examens passés à la fin de chaque année durant le cycle de deux ans du Sixth Form. Ils sont basés sur différentes matières, délivrés par l’Université de Cambridge. (Il convient de rappeler que la BIST est le premier centre d’examens en Tunisie à avoir été agréé par Cambridge). Contrairement aux examens du baccalauréat français, les notes obtenues dans les différentes matières ne sont jamais cumulées. Privilégiant des contenus riches, l’apprentissage du travail indépendant et de nouvelles sources d’information, les A-Levels, auréolés par le prestige de l’Université de Cambridge, constituent le Sésame pour accéder aux meilleures universités dans le monde. Par exemple, aux Etats-Unis, dans certaines universités, la possession d’un A-Level permet d’accéder immédiatement en seconde année universitaire .

Le BTEC (Business and Technology Education Council), est une certification (pilotée par Pearson) qui privilégie une éducation plus pratique qu’académique, au contraire des A-Levels. Pourtant, le BTEC ne constitue pas une alternative aux A-Levels, mais une complémentarité pour un élève qui souhaiterait préparer les deux examens. Les filières BTEC ciblent l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles et mettent en scène des scénarios réels de l’entreprise. Autonomie et adaptabilité des élèves sont mises en avant. Des équivalences de niveaux ont été mises en place entre les A-Levels et les BTEC.

Les élèves de la BIST, en fin de Sixth Form, prennent contrôle de leur futur

Des liens très solides sont en train d’être tissés avec des universités en Tunisie et à travers le monde, notamment la Mediterranean School of Business et la MedTech en Tunisie , ESSEC Business School, International University à Genève, ESCP Europe, University of Malta à Malte et Université de Lisbonne à l’étranger , pour créer de véritables ponts éducatifs entre le monde de l’éducation supérieure et la BIST. A tel point que des universités n’hésitent pas à faire le déplacement en Tunisie pour venir présenter leurs programmes aux élèves de la BIST et répondre à leurs questions et à celles de leurs parents.

Pour scruter ses résultats, les analyser, les améliorer et les comparer aux autres écoles internationales de la région, la BIST n’hésite pas à faire appel à des cabinets de réputation internationale, tels que QS. A noter que la BIST requiert également les services de GL Education, fournisseur réputé de référentiels d’évaluation dans l’univers de l’éducation britannique à travers le monde.

A noter que la BIST organisera deux Journées Portes Ouvertes virtuelles les 6 et 20 juin prochain, de 9h30 à 12h00 en section secondaire et de 13h à 15h30 en section primaire.

https://docs.google.com/forms/d/16k4bvPBoAZjRRrUcqWtpQIPgJb9OZxKdi7IDOmZQEA/edit?usp=sharing

Communiqué