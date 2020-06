Le secteur de location de voitures est complètement paralysé à cause des répercussions de la crise sanitaire du coronavirus, et plus de 200 entreprises sur un total de 468 sont menacées de faillite, si l’Etat n’intervient pas pour leur garantir les facilités administratives, financières et bancaires nécessaires. C’est le cri d’alarmes lancé dimanche 31 mai 2020 par la Chambre syndicale nationale des loueurs de voitures (UTICA).

La Chambre dénonce la non application par les banques et les sociétés de leasing des décrets gouvernementaux, dont le décret-loi du chef du gouvernement n°2020-19 du 15 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives au remboursement des crédits et financements octroyés par les banques et les établissements financiers à leurs clients.

Toujours selon la Chambre, ” les banques et les sociétés de leasing ont imposé aux entreprises de location de voitures un rééchelonnement de leurs crédits à des taux d’intérêts atteignant 15,5%”.

Elle souligne en outre que le secteur de location de voitures n’a pas bénéficié des mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre du soutien des PME face à la crise du COVID-19, en raison de la complexité des procédures administratives et financières exigées par les administrations pour l’octroi des soutiens prévus.

Réitérant son attachement à toutes les revendications formulées par la Fédération nationale du transport (transport terrestre irrégulier), la Chambre a ainsi fait savoir qu’une série de mouvements de protestation sera annoncée dans les jours à venir.