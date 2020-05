La 3ème édition du Festival Cinéma Documentaire Méditerranéen en Tunisie DocuMed sera cette année, suite à la crise sanitaire mondiale du Covid19, une édition numérique avec au programme une sélection diversifiée de films documentaires à visionner en ligne.

Grace à l’accord des producteurs et des réalisateurs, DocuMed propose une sélection de 26 films parmi plus de 400 inscrits au festival, en accès libre du 8 au 21 juin 2020 , à partir de la plateforme www.documedtunisie.com.

Organisée annuellement par l’association cinéma documentaire tunisien, cette édition prévoit 26 productions et coproductions en provenance de 15 pays : Italie, France, Espagne, Maroc, Grèce, Tunisie, Serbie, Bosnie Herzégovine, Liban, Allemagne, Algérie, Libye, Egypte, Suisse et le Portugal.

Le pôle DocuMed de l’Association Cinéma Documentaire Tunisien organise annuellement le Festival du Cinéma Documentaire Méditerranéen en Tunisie qui propose un panorama de la production documentaire des pays Méditerranéens. Il diffuse des films documentaires de création en provenance des pays du pourtour méditerranéen consacrés à des enjeux sociétaux et politiques comme à des aspects anthropologiques et culturels de la région.

Il a pour but de promouvoir le rayonnement et la diffusion de films documentaires et de favoriser les échanges entre professionnels, créateurs et public dans un esprit d’ouverture sur les diversités anthropologiques, culturelles et sociales.

DocuMed se fixe comme objectif de permettre au cinéma documentaire, en tant que forme d’interrogation sur le monde, les humains et sur l’art, de participer aux débats sur les idées, les savoirs, les représentations et les imaginaires en Tunisie. Il encourage le public pour le genre cinématographique documentaire et permet au plus grand nombre d’accéder à une connaissance théorique et pratique de la création documentaire.

Voici le programme détaillé en ligne :

Télécharger (PDF, 1.39Mo)