Voici les résultats à retenir de l’enquête consacrée à l’impact socio-économique de la Covid-19 sur les ménages tunisiens, réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) en collaboration avec la Banque mondiale et publiée vendredi 29 mai 2020:

– Plus d’un tiers des ménages les plus pauvres ont réduit la quantité ou la qualité des biens alimentaires consommés durant le confinement total.

– Deux tiers des personnes interrogées qui travaillaient avant le confinement n’avaient toujours pas repris une activité professionnelle à fin avril.

– 60% des salariés en arrêt de travail déclaraient ne plus recevoir aucune rémunération. Cette proportion s’élève à près de 80% pour les 40% les plus pauvres.

– Le télétravail a concerné une personne sur dix parmi les employés ayant pu continuer à travailler durant le confinement total. Cette proportion augmente à un sur trois pour le quantile le plus riche.

– Plus de 80% des personnes interrogées sont bien informées et appliquent les mesures basiques d’hygiène et de distanciation sociale (se laver les mains, éviter les contacts rapprochés)

– Plus d’un tiers des personnes interrogées ont eu besoin d’une assistance médicale mais n’ont pas pu y accéder à cause du confinement total.