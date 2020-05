L’association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique a fait savoir, vendredi 29 mai 2020, que le prix maghrébin ” Najiba Hamrouni pour la déontologie de la presse ” a été décerné à la plateforme collective du journalisme citoyen ” Nawaat “.

Ce prix rend hommage à l’ancienne présidente du Syndicat national des journalistes tunisiens pour poursuivre son combat sans concession tout au long de sa trajectoire professionnelle et militante pour le respect de la déontologie de la presse.

Des personnalités relevant du champ académique, de la culture, des médias et des droits de l’Homme ont pris part à l’opération de vote. Le résultat du dépouillement des votes a consacré Nawaat en tant que récipiendaire du prix Najiba-Hamrouni pour l’année 2020.

L’association Vigilance avait exhorté lesdites personnalités à tenir compte de la charte de déontologie des journalistes tunisiens et la Charte mondiale d’éthique des journalistes pour élire les médias et les journalistes hommes et femmes les plus précis, objectifs, impartiaux et indépendants vis-à-vis des sphères d’influence du pouvoir politique et financier ainsi que les plus respectueux des droits de l’Homme et consacrant les institutions civiques et démocratiques de l’Etat.

Les personnalités ayant voté pour Nawaat ont précisé que la plateforme du journalisme citoyen s’est distinguée depuis sa création en 2004 par son indépendance et le respect des règles éthiques et professionnelles du métier, sans compter l’habileté de l’équipe de travail à aborder et traiter des questions relatives aux droits de l’Homme, à l’Etat de droit, et la bonne gouvernance avec courage et professionnalisme.

” Nawaat se distingue par une ligne éditoriale claire avec un contenu diversifié et un intérêt permanent pour les moyens de préserver les libertés fondamentales, la lutte contre la corruption, et le processus de reforme des médias en Tunisie “, ont-ils souligné.