L’Association tunisienne d’études et de recherches sur les Cétacés “Houtiyat” a appelé, jeudi, les organisations de la société civile et les activistes écologiques tunisiens et étrangers à soutenir les mouvements de protestation des citoyens de la ville de Sayada (gouvernorat de Monastir) pour exiger leur droit à un environnement sain, conformément à la constitution tunisienne.

Ces mouvements de protestation interviennent suie à la mort subite de poissons dans la zone côtière adjacente au port de pêche de Sayada.

” Seuls face à l’immobilisme de l’Etat Tunisien, bravant les poursuites judiciaires qui ont toujours poursuivi les “meneurs”, les citoyens de la ville de Sayada doivent être soutenus”, souligna l’association.

Les agressions que subit l’environnement marins à Sayada s’accumulent depuis des dizaines d’années avec des déversements domestiques et industriels entraînant des répercussions sur la santé et les ressources, déplore encore Houtiyat, dénoncant “le laxisme des autorités, le manque d’expertise et l’inexistence des financements qui bloquent, selon elle, la situation.

“On compte sur vous tous pour soutenir le combat d’une “petite ville” par sa taille (12500 habitants) mais représentative de ce qui se passe partout autour de la mer méditerranée”, ajoute l’association.

Déjà pionnière dans plusieurs domaines, Sayada pourrait transiter vers une ville “verte” avec l’appui de ses enfants et de vous tous et devenir ainsi un exemple pour d’autres villes méditerranéennes.