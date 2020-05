Le nombre des entreprises inscrites sur la plateforme digitale “Entreprise.finances.gov.tn”, destinée à alléger les répercussions de l’épidémie de la Covid-19 a atteint 5 278 sociétés ayant présenté 12 498 demandes de soutien, étant donné que chaque entreprise peut bénéficier de plus qu’une mesure.

Ces demandes sont réparties sur des mesures de soutien fiscal (42%) et les mesures à caractère financier (44%), selon un communiqué du ministère des Finances publié jeudi 28 mai 2020.

Le département des Finances rappelle par ailleurs que le dernier délai d’inscription sur la plateforme digitale “entreprise.finances.gov.tn” est fixé au 30 mai 2020, selon l’arrêté du ministre des Finances du 8 mai 2020, relatif à la création de la Commission d’accompagnement et d’appui aux entreprises affectées par les répercussions de la pandémie du coronavirus, Covid-19.

La commission œuvre actuellement à l’examen des demandes en se basant sur leur conformité aux conditions fixées. Elle se réfère, dans ses travaux, aux rapports simplifiés déposés par les sociétés sur la plateforme. Ces rapports doivent être élaborés par des commissaires aux comptes ou des professionnels accrédités en comptabilité, selon le cas.

A noter que le ministère des Finances a annoncé, le 11 mai 2020, le lancement de la plateforme digitale pour l’encadrement et le soutien des entreprises sinistrées par les répercussions économiques du confinement sanitaire général.

Cette plateforme en ligne permet la réception des demandes des entreprises économiques sinistrées pour tirer profit des mesures fiscales et financières qui ont été instaurées par le décret-loi 2020-6 du 16 avril 2020, portant mesures fiscales et financières pour réduire les effets de la Covid-19, et ce dans le but du maintien des postes d’emploi et de la garantie de la pérennité des entreprises économiques.