Une séance de travail ministérielle tenue, mercredi au palais du gouvernement à la Kasbah, sur l’autonomisation sociale et économique à la lumière des répercussions de la crise du Coronavirus et dans le cadre de l’élaboration du plan de relance économique, a été consacrée à l’examen des programmes les plus importants inclus dans le cadre de l’action gouvernementale et visant à garantir les conditions d’une vie décente aux catégories sociales pour leur permettre d’avoir accès à un logement convenable et aux sources de revenu.

La réunion qui s’est tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, a recommandé d’accélérer le rythme de mise en œuvre des projets programmés ainsi que de concevoir de nouveaux scénarios pour accroître les capacités des catégories sociales vulnérables, tout en soulignant l’importance de tirer profit des expériences précédentes et de surmonter les obstacles existants.

La séance de travail ministérielle a souligné l’importance d’adopter les principes de la bonne gouvernance et de la transparence et d’approfondir l’examen des moyens et des mécanismes de mise en œuvre des divers projets, mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre les concertations et de présenter une vision globale et intégrée qui permettrait d’opérer un changement positif au niveau de l’autonomisation économique et sociale.

La réunion s’est déroulée en présence des ministres de la justice, des finances, de l’équipement, de l’habitat, de l’aménagement du territoire, des affaires sociales, des domaines de l’Etat, des affaires foncières, du développement, de l’investissement, de la coopération internationale, de la formation professionnelle, de l’emploi, des affaires locales et du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des droits de l’homme et de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, ainsi que de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques chargée des ressources hydrauliques.