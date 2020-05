Au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, et à la suite des mesures prises par les autorités pour limiter la propagation de la pandémie COVID-19 et conformément au communiqué du CMF du 19-03-2020 relatif à la tenue des Assemblées Générales des sociétés faisant appel public à l’épargne, sans présence physique des actionnaires, AMI assurances informe ses honorables actionnaires, que les réunions de ses Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire prévues le 5 Juin 2020 seront tenues à distance.

A cet effet, les actionnaires sont invités à privilégier la participation via un vote exprimé par courrier (signature légalisée) ou à donner pouvoir au Président des Assemblées ou au représentant de petits porteurs ou à un autre actionnaire de leur choix.