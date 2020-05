Une convention a été signée mardi matin entre l’agence tunisienne de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) représentée par son directeur général Youssef Fennira et et la société IBM représentée par son directeur général de la région Tunisie, Algérie et Libye, Karim Mokaddem.

Selon un communiqué publié par le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, la convention vise à améliorer l’employabilité des jeunes et à renforcer leurs compétences techniques en leur offrant l’opportunité de se former gratuitement en ligne à travers la plateforme ” IBM Nation Africa ” intégrée dans la plateforme électronique de l’ANETI ” ANETI Tkawen “.

En vertu de cette convention renouvelable et mise en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, les chercheurs d’emploi peuvent bénéficier de nouvelles opportunités de formation dans les domaines de la technologie moderne, de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets, l’analyse des données, la cybersécurité et autres.

La formation en ligne comporte trois modules selon le niveau d’études. Il s’agit d’un module pour les débutants en TIC, un module pour les solutions innovantes et un troisième module pour ceux qui désirent acquérir de nouvelles compétences adaptées aux exigences du marché.