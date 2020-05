Le Chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh s’est entretenu, vendredi, au palais du gouvernement à La Kasbah, avec l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Patrice Bergamini.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, les deux parties ont passé en revue les relations privilégiées établies entre la Tunisie et l’UE, premier partenaire économique du pays, notamment dans les domaines économiques et de l’investissement et examiné les moyens de les renforcer et de les développer au cours de la période post-coronavirus.

La rencontre a, également, porté sur un ensemble de questions d’intérêt commun ayant trait, notamment, au développement de la coopération et de la consolidation de la solidarité, particulièrement, en cette conjoncture exceptionnelle que traverse le monde, outre l’examen des moyens à même de surmonter la crise de la pandémie du Covid-19 et de faire face à ses répercussions sur les économies de la région méditerranéenne.

Pour sa part, l’Ambassadeur Patrice Bergamini a affirmé le soutien continu de l’UE à l’expérience démocratique tunisienne, notamment à travers le renforcement des opportunités d’investissement et de coopération économique entre les deux parties en envisageant un avenir commun basé sur la volonté de faire face à la situation actuelle et ses retombées négatives sur les intérêts mutuels animées d’une volonté commune d’élargir les relations de coopération à d’autres domaines.