Les moyens d’approfondir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique environnementale, dont le développement de méthodes de conservation des ressources génétiques, la possibilité d’incorporer la préservation des technologies locales dans les programmes d’enseignement supérieur et le développement de technologies nationales en partenariat avec toutes les universités et institutions de recherche concernées, étaient au centre d’une réunion de travail au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique.

La rencontre a réuni, selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Choura et le ministre de l’Environnement, Chokri Ben Hassan.

” La rencontre était une occasion pour discuter des domaines de coopération entre les deux parties, et de la possibilité de les soutenir à travers le projet sur la gouvernance et la gestion des déchets et des matières dangereuses dans les institutions universitaires, en partenariat avec l’Agence nationale pour la gestion des déchets ainsi que le projet des conteneurs intelligents dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail dans les établissements universitaires “, lit-on de même source.

La réunion a aussi porté sur l’élaboration d’un accord cadre et d’un programme de travail réunissant les deux ministères qui seront signé le 5 juin 2020 à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement.