Alstom Tunisie rejoint la lutte contre la pandémie du COVID 19

Face à une crise sanitaire mondiale et à l’instar de l’engagement du Groupe Alstom de contribuer à lutter contre les effets de la pandémie du COVID 19, Alstom Tunisie apporte une pierre à l’édifice à travers une opération de dons de matériels de désinfections et une distribution de paniers alimentaires à Bizerte et Tunis.

En partenariat avec l’Association Bizerte 2050 et Tunisian Smart Cities, Alstom Tunisie a livré deux stations de désinfection des véhicules et des zones de tri dans le cadre de la préparation du circuit Covid à l’entrée de l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte et de l’hôpital Menzel Bourguiba. Cette action solidaire a pour ambition de marquer une profonde reconnaissance et un soutien au personnel soignant dans sa lutte contre la pandémie.

Alstom Tunisie a également lancé une campagne de dons humanitaires au profit de plus de 50 familles impactées par la crise du COVID 19.

« Face aux nombreux défis que nous imposent cette crise sanitaire et humanitaire, nous sommes convaincus que la solidarité et la cohésion sont des clés de réussite. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer humblement à cette lutte » Déclare, Virginie Buvry, Directrice Générale Alstom Tunisie.

Un grand nombre d’initiatives de responsabilité sociale ont spontanément émergé parmi les employés et les sites Alstom partout dans le monde illustrant un esprit de solidarité internationale et d’ingéniosité face à une crise sans précédent.

Tous unis contre le COVID-19.

A propos d’Alstom:

Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l’avenir du transport.

Alstom propose une gamme complète d’équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales.

Alstom a enregistré un chiffre d’affaires de de 8,1 milliards d’euros et 12,1 milliards d’euros de commandes sur l’exercice 2018/19.

Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 36 300 personnes.

www.alstom.com