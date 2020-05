Le gouvernement s’emploie actuellement à réajuster le budget de l’Etat de 2020 et à mettre en place un plan de relance économique, Indique, mercredi soir, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

Présentant ses vœux de l’Aid El Fitr dans une allocution télévisée sur Watania 1, Fakhfakh a précisé que le réajustement budgétaire en question sera présenté au parlement, avant fin juin prochain.

Il a fait état d’une régression de sept points du taux de croissance en comparaison avec ce qui était programmé dans le budget en cours, à cause de l’impact de la crise liée à l’épidémie de la Covid-19.

Ce recul aura un effet considérable sur les équilibres financiers, a-t-il dit soulignant toutefois que son gouvernement n’empruntera pas la voie de l’endettement qui, selon lui, a atteint des niveaux alarmants. Le gouvernement comptera, plutôt, sur la mobilisation de ses propres ressources, tout en maîtrisant les dépenses.

Fakhfakh a, d’autre part, dévoilé les priorités du plan de relance économique en cours d’élaboration par son gouvernement, précisant que les priorités en question, au nombre de sept, consistent en le règlement des problèmes en suspens qui entravent les grands projets, le retour à la normale de l’activité dans le bassin miniers et dans les champs pétrolifères, la sauvegarde des postes d’emploi, la lutte contre l’emploi précaire, la relance des secteurs économiques les plus affectés par la pandémie de la Covid-19, la préservation du tissu économique en particulier les PME, la lutte contre la corruption et contre l’impunité et enfin la consolidation de la souveraineté nationale et de la sécurité.

Pour ce qui est du plan quinquennal stratégique élaboré par son gouvernement pour la période 2021-2025, Elyes Fakhfakh s’est engagé à la mise en œuvre de ce plan et à sa présentation dans un délai ne dépassant pas le début 2021. Notre ambition est que ce plan marque un vrai tournant dans le schéma de développement et l’avènement d’un nouveau pacte économique et social en Tunisie.

Fakhfakh a, d’autre part, indiqué que de grandes batailles attendent son gouvernement après celle de la Covid-19. ” Nous les mèneront, dit-il, avec le concours des principaux acteurs et avec l’ensemble des partenaires, loin des luttes marginales, avec une sincère volonté de réforme. Ceci est à notre portée, a-t-il insisté, faisant référence aux réformes déjà réalisées, dans un court laps de temps.