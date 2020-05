Une série de webinaires hebdomadaires intitulés “Ils Font du Cinéma”

seront organisés à partir de jeudi 21 mai 2020, a annoncé le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Ces webinaires auront lieu, les jeudis, avec des professionnels du cinéma en Tunisie. Ils seront en transmission directe sur la page Facebook officielle du CNCI.

Les professionnels du 7e art parleront de leurs métiers et parcours cinématographiques dans des domaines comme l’exploitation et la distribution, le mixage, la direction photo, la production, la coréalisation et le montage.

Le premier webinaire, prévu jeudi soir, à 21h, sera dédié au domaine de l’exploitation et la distribution cinématographique. Il verra la participation de Lassaad Goubantini, Mohamed Frini et Yahia Lagrach.

Tous les rendez-vous seront modérés par Lamia Guiga et Ikbel Zalila. Il s’agit de rencontres virtuelles organisées par le CNCI en partenariat avec l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma à Gammarth (ISAC) et l’Institut supérieur des arts multimédia de La Manouba (ISAMM).