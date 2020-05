Les municipalités de Djerba Houmet Souk et Djerba Midoun ont commencé, depuis lundi, la collecte des déchets qui se sont accumulés dans les centres d’isolement sanitaire obligatoire, a affirmé à l’Agence TAP Kamel Krouna, chef de service à la municipalité de Djerba Midoun.

Cette opération a démarré après avoir obtenu une attestation des autorités de la santé qui confirme que ces déchets ne présentent aucun risque pour les agents municipaux vu que les résidents de ces centres, à savoir 5 hôtels, ne sont pas des patients atteints du covid19, a-t-il ajouté.

Le seul problème rencontré, selon la même source, c’est que ces déchets n’étaient pas triés mais entassés (tous produits confondus) dans des grands sachets en plastique non solides et non désinfectés.

Concernant les déchets dans les unités qui accueillent des patients infectés par le virus, sont collectés par une société spécialisée et ce pour éviter le risque de contamination, a précisé la même source.