Le protocole sanitaire du ministère de l’éducation, visant à éviter la propagation du coronavirus dans tous les établissements éducatifs concernés par la reprise des cours à partir du 28 mai prochain (uniquement pour les élèves du baccalauréat) et par les examens et concours nationaux, est fin prêt et sera mis en vigueur par tous les commissariats régionaux de l’éducation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ahmed Sebri, directeur général au ministère de l’éducation a souligné que ce protocole, élaboré en partenariat avec le ministère de la santé, comporte toutes les consignes nécessaires pouvant empêcher la propagation du virus outre le renforcement du contrôle des élèves pour les inciter à respecter les mesures d’hygiène et les gestes barrières.

Le responsable a précisé que tous les foyers, cantines scolaires et lycées qui accueilleront les élèves du baccalauréat à partir du 28 mai prochain seront tous désinfectés avant leur ouverture.

Dans ce contexte, il a signalé que des mesures ont été prises pour garantir la distanciation physique dans les foyers comme le maintien d’une distance minimale de 6 mètres entre les lits et la désinfection régulière des blocs sanitaires.

D’après la même source, le ministère de l’éducation, en partenariat avec le ministère du transport, assurera le transport du plus grand nombre d’élèves vers leurs lycées.

Par ailleurs, le ministère de l’éducation mettra à la disposition de tous les établissements éducatifs, concernés par le retour des élèves soit pour les cours soit pour passer les examens et concours nationaux, des masques de protection et du gel hydro alcoolique outre la mesure de la température avant l’entrée à l’établissement.

Sebri a ajouté que les cas suspects d’infection au coronavirus parmi les élèves de la sixième année primaire et de la neuvième année seront placés en isolement dans une autre salle pour passer leurs épreuves qui dureront deux jours tandis que les cas suspects parmi les candidats au baccalauréat passeront leurs examens dans l’un des centres de confinement où on garantira leur confort et leur sécurité.

Il a, en outre révélé que dans chaque salle d’examen, une distance d’un mètre et demi séparera chaque candidat d’un autre.