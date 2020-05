Les préparatifs du ministère de la santé pour le lancement de la troisième phase du dialogue sociétal sur la santé a été l’un des principaux thèmes de la séance de travail tenue dimanche sous la présidence du ministre de la Santé Abdellatif Mekki, en présence du directeur du bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis Yves Souteyrand et des membres de la commission technique du dialogue sociétal.

Selon un communiqué du ministère de la Santé publié sur sa page officielle, la troisième phase du dialogue sociétal sur la santé vise à restructurer le système à travers la mise en place d’une politique nationale de la santé et l’élaboration d’un cadre permanent de suivi et d’évaluation, outre l’institutionnalisation du dialogue moyennant la participation du citoyen à l’esquisse de la politique sanitaire dans le pays.

Les participants à la séance de travail ont également discuté les résultats de la deuxième phase et examiné les mesures pratiques relatives à la première ligne de la santé, en plus de la gouvernance de la gestion des ressources humaines et matérielles dans le secteur et la garantie de l’approvisionnement régulier des structures de la santé publique en médicaments.