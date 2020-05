Le Président de la République Kais Saied et la directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, ont lors d’un entretien téléphonique vendredi, mis l’accent sur les relations privilégiées entre la Tunisie et cette prestigieuse Organisation onusienne, évoquant l’importance du rapprochement entre les peuples et les jeunes.

Le chef de l’Etat a affirmé que les jeunes dans le monde entier partagent les mêmes valeurs et aspirent à un nouvel avenir, ce qui nécessite de réfléchir à de nouveaux procédés de travail et d’envisager des concepts différents de ceux ayant prévalu au cours des siècles derniers.

Le Président de la République et la directrice générale de l’UNESCO ont convenu que les pays qui avaient eu recours aux procédures de confinement et de fermeture des frontières n’ont pas empêché les peuples de coopérer de se manifester leur solidarité, et n’empêcheront pas cette convergence des valeurs et d’objectifs entre les différents peuples du monde.

L’initiative présentée par la Tunisie au Conseil de sécurité pour que le travail de lutte contre le Coronavirus soit coopératif entre tous les pays du monde a également été évoquée lors de cet entretien, dans la mesure où la paix et la sécurité dans le monde, ne sont pas seulement liées aux conflits armés, mais également à de nombreux autres domaines, notamment la santé, l’éducation, la culture et l’éducation.

Azoulay a invité le Président de la République à rendre visite au siège de l’UNESCO à Paris, après la fin de la pandémie du Coronavirus.