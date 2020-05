Les employeurs du tourisme un peu partout dans le monde prennent des initiatives pour soutenir leurs employés et pour aider les collectivités où ils ont leur activité. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude sur l’action de la filière face à la Covid-19.

Alors que le secteur est confronté à un défi sans précédent, le Comité mondial d’éthique du tourisme (organe subsidiaire de l’Organisation mondiale du tourisme) a analysé les mesures prises par les entreprises et par les associations professionnelles pour atténuer l’impact de la pandémie.

Selon cette étude, qui a passé en revue les actions engagées par les signataires de l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme dans 25 pays, malgré les mises en congé de personnel, les employeurs de l’ensemble de la filière accroissent leur soutien aux travailleurs et aux communautés.

Pour le président du Comité, Pascal Lamy, qui a contacté les signataires, «il est évident que l’engagement du secteur va au-delà de gestes symboliques au titre de la responsabilité sociale des entreprises. Les signataires du Code, bien que frappés de plein fouet par la crise tout comme leurs collègues de toute la filière tourisme, montrent qu’ils se préoccupent vraiment des sociétés dans lesquelles ils opèrent en même temps qu’ils s’efforcent d’assurer la continuité de leur activité».

Les administrations du tourisme ont aussi besoin de montrer au grand public tout ce que fait le secteur pour la société en cette période difficile

Quant au secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, il tout en se félicitant des initiatives du secteur du tourisme, invite les pouvoirs publics à travailler avec les employeurs privés pour préserver les emplois et les moyens de subsistance.

En même temps, il appelle les gouvernements non seulement à ne pas supprimer les ressources déjà allouées au tourisme dans leurs budgets 2020, mais aussi à montrer au grand public tout ce que fait le secteur pour la société en cette période difficile.

Pour revenir à l’enquête proprement dite, il est indiqué que « plusieurs entreprises ont mis en place une aide psychologique 24h/24 pour leurs employés, assurent le maintien de l’assurance maladie et proposent des plateformes avec des vidéos de motivation, des informations médicales à jour et des formations. Nombreuses sont celles qui assurent aussi l’hébergement gratuit et les repas de leur personnel international s’étant retrouvé bloqué et de leurs familles ».

Dans ce cadre, « des hôtels ont fait don de milliers de nuits gratuites pour les personnels de santé en congé et sont restés ouverts au besoin pour eux et les patients atteints de la COVID-19… Des groupes virtuels de solidarité ont réuni des centaines d’agents de voyages polyvalents pour échanger des biens et soutenir leurs moyens de subsistance ».