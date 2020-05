Le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun, a déclaré que la brèche financière provoquée par la pandémie de Coronavirus concerne 350 municipalités et s’élève à 500 millions de dinars. Ce qui exige, a-t-il dit, des conseils municipaux de concevoir d’autres alternatives de développement pour fructifier leurs propres ressources et adhérer à des projets de partenariat et de jumelage.

Le ministère œuvrera à convaincre les partenaires financiers et bailleurs de fonds de l’intérêt de ces projets après la mise en place du programme de numérisation de l’administration qui démarrera au courant de cette semaine, indique Zitoun.

Dans une déclaration de presse, mercredi, à Jendouba, à l’occasion de la distribution d’équipement et du matériel aux municipalités de la région, le ministre a expliqué que la situation sanitaire en Tunisie en lien avec le Covid-19 a exigé l’identification de solutions visant à atténuer les charges des municipalités eu égard à la baisse de leurs recettes.Ceci outre le fait que le taux d’encadrement dans ces municipalités ne dépasse pas 11%, a-t-il dit.

Et d’indiquer que le ministère des Affaires locales va lancer durant cette semaine la numérisation des services de l’administration locale, en vertu du décret-loi n°2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du citoyen publié, mardi, au JORT.

Celui-ci concerne la gestion locale et l’organisation de la relation entre ses services et les prestations fournies aux citoyens.

Il s’agit d’une large base de données concernant tout citoyen tunisien, depuis sa naissance et jusqu’à trente années après sa mort.

Ce projet est de nature à mettre fin à la bureaucratie et à faciliter les prestations en faveur du citoyen, assure Lotfi Zitoun.

Selon l’article 2 du décret-loi, la gestion du registre de l’identifiant unique du citoyen est soumise aux dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

L’identifiant unique citoyen est attribué à toute personne physique : ayant la nationalité tunisienne, inscrite sur le registre des naissances de l’état civil, de nationalité tunisienne née dans un pays étranger, inscrite auprès de la mission diplomatique ou consulaire accréditée dans ce pays,

ayant acquis la nationalité tunisienne par voie de naturalisation.