Une récente étude néerlandaise publiée dans l’European Heart Journal, explique pourquoi les victimes du Covid-19 étaient majoritairement de sexe masculin : c’est à cause d’une enzyme particulière présente dans nos poumons, en l’occurrence “l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (notée ACE2), désormais bien connue car c’est elle qui permet au virus de se fixer aux cellules humaines“.

En clair, «présente dans plusieurs organes, sa concentration dans l’appareil pulmonaire de l’homme est beaucoup plus élevée que chez les femmes, ce qui pourrait rendre ces messieurs plus vulnérables».

La plupart des études menées ici et là ont montré les hommes semblaient mourir davantage du Covid-19 que les femmes. D’ailleurs, «… en Chine, en Italie, en France, en Allemagne, en Iran et en Corée du Sud, les hommes touchés par le virus étaient en moyenne 50% plus susceptibles de mourir de l’infection que les femmes. En outre, un rapport hebdomadaire de l’OMS (daté du 27 avril au 3 mai) précise que les hommes représentent 60% des décès liés au coronavirus en Europe occidentale…», note le journal.

Jusqu’à présent, de nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer le phénomène : un tabagisme généralement plus important, une hygiène moins soutenue (lavage de mains), plus de maladies préexistantes sous-jacentes (hypertension, diabète). Et même si aucune d’entre elles ne s’impose comme l’hypothèse la plus pertinente, le tabagisme semble être «… un facteur de risque prépondérant, car il engendre diverses pathologies respiratoires, souligne l’European Heart Journal. Or, 50% des hommes chinois fument, contre seulement 3% des Chinoises ; en Italie, 7 millions de fumeurs contre 4,5 millions de fumeuses. En Italie toujours, les hommes représentent 70% des patients décédés du Covid-19, principalement des hommes âgés».

Mais seulement le tabagisme, on accuse l’enzyme ACE2 d’être pour quelque chose. « On la trouve sur la face externe des membranes des cellules dans les poumons, mais aussi dans le cœur, les reins, les tissus tapissant les vaisseaux sanguins et dans les testicules. Elle joue un rôle majeur dans la régulation de l’homéostasie hydrosodée (l’équilibre entre le sodium et l’eau) et de la pression artérielle. Elle est donc indispensable à l’organisme. Mais cette enzyme est aussi un récepteur fonctionnel des coronavirus, y compris celui à l’origine du Covid-19, et leur permet d’infecter plus facilement les cellules saines ».

De ce fait, «il est fort probable qu’elle joue un rôle crucial dans la progression des troubles pulmonaires liés au Covid-19 », explique Adriaan Voors, professeur de cardiologie au Centre médical universitaire de Groningen (Pays-Bas) et co-auteur de l’étude. Les chercheurs se sont également aperçus, «en comparant les taux d’ACE2 des deux sexes… que ce taux était beaucoup plus élevé chez l’homme. Cela pouvait potentiellement expliquer pourquoi les taux de mortalité liés au Covid-19 chez l’homme sont plus élevés que chez la femme».

Ceci étant, et au risque d’être démenti par d’autres études/tests dans les prochaines jours, semaines ou mois, les chercheurs –les vrais en tout cas- ne privilégient aucune hypothèse. Ce qui signifie que le coronavirus garde tout son mystère.

Pour combien de temps ? Personne n’est aujourd’hui de répondre à cette question.

TB

Pour aller plus loin