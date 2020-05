Face à la crise sanitaire COVID-19 et ses effets, des mesures ont été prises par les autorités publiques, dont notamment le report, sous certaines conditions, des échéances de crédits accordés aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers, relatives à la période allant du 1er mars au 30 septembre 2020.

Les échéances en capital et en intérêts de la clientèle des particuliers concernée par les circulaires de la BCT 2020-07 et 2020-08 et par la lettre de la Banque Centrale de Tunisie adressée aux banques et établissements financiers en date du 14 avril 2020, s’élèvent respectivement à 209,173 millions de dinars et 87,475 millions de dinars.

Le mode de traitement comptable des intérêts courus et non encaissés et des intérêts à échoir – pendant la période de grâce- au titre des crédits accordés aux particuliers et concernés par les opérations de report, fera l’objet d’une décision lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, prévue le 15 mai 2020.

De ce fait et par mesure de prudence, les intérêts- non perçus- sur les crédits aux particuliers ayant un salaire inférieur ou égal à 1000 TND, relatifs au mois de mars 2020 et s’élevant à 7,091 millions de dinars, ne sont pas comptabilisés parmi les produits de la banque à la date de l’arrêté des comptes au 31 mars 2020.

Aussi, l’adaptation de la tarification des services bancaires à la conjoncture actuelle, instituée par la circulaire de la BCT 2020-05, a eu pour effet de réduire les commissions d’un montant de 135 KTND environ au cours de la 2ème quinzaine du mois de mars 2020.

Le premier trimestre 2020 a connu le déclenchement d’une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de COVID-19 avec un impact sur la sécurité et la santé des personnes mais aussi sur l’économie mondiale.

Les autorités tunisiennes qui n’écartent pas le scénario d’une récession économique ainsi que le manque de visibilité constituent des facteurs de risques pouvant avoir un impact défavorable sur les activités de la banque et ses résultats.

Cette crise sanitaire avec ses conséquences économiques et financières, constitue un évènement significatif qui contraint la Banque à suspendre ses projections. La Banque communiquera au marché les scénarios à retenir en fonction de l’ampleur de la uibrécession et des perspectives de redémarrage de l’économie.

Les indicateurs trimestriels de la Banque, arrêtés au 31 mars 2020, font ressortir les tendances ci-après :

– L’encours de dépôts s’est élevé à 4 929,7MTND au 31 Mars 2020 vs 4 766,2MTND une année auparavant. Cette hausse de dépôts de +3,4 %–correspondant à +163,5MTND– résulte principalement des dépôts à vue (+72,2 MTND), des dépôts d’épargne (+109,5 MTND), des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+19,4 MTND), contre une baisse des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (-37,6 MTND).

– L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une augmentation de +4% au 31 Mars 2020 correspondant à un additionnel de +211,8 MTND, pour atteindre un encours de 5 499,4 MTND vs 5287,6 MTND une année auparavant.

– L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 399,3 MTND au 31 Mars 2020 vs 451,3 MTND à fin mars 2019.

– Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une progression de 3,7% pour atteindre 170,7 MTND au 31 Mars 2020 vs 164,6 MTND à fin mars 2019.

– La marge d’intérêt a atteint 58,9 MTND au 31 Mars 2020 vs 55,7 MTND à fin Mars 2019, en progression de 5,7%.

– La marge sur les commissions a enregistré une progression de +6,8% pour atteindre 31,4 MTND au 31 Mars 2020 vs 29,4 MTND à fin Mars 2019.

– Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une diminution de -13,1% pour atteindre 11,1 MTND au 31 Mars 2020 vs 12,8 MTND à fin mars 2019.

– Le Produit Net Bancaire a progressé de 3,7% pour atteindre 101,5 MTND au 31 Mars 2020 vs 97,8 MTND à fin mars 2019.

– Les frais de personnel ont accusé une hausse de +15,7% au 31 Mars 2020 pour atteindre 36,9 MTND vs 31,9 MTND au 31 Mars 2019,

– Les charges opératoires ont évolué de +19,4% à fin mars 2020 vs fin mars 2019 en lien avec les frais de personnel et les autres charges d’exploitation,

– Le Résultat Brut d’Exploitation a diminué de -10,2% pour atteindre 46,5 MTND au 31 Mars 2020 vs 51,8 MTND à fin Mars 2019.

-Le coefficient d’exploitation s’est établi à 54,2% au 31 Mars 2020 vs 47,1% à fin Mars 2019.