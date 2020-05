Un webinaire sur le thème “jeunes entrepreneurs et artisanat: les obstacles à surmonter” aura lieu mercredi 13 mai 2020 à l’initiative de Creative Tunisie, une plateforme de soutien à la coopération entrepreneuriale dans les industries culturelles et créatives.

La Tunisie voit fleurir depuis quelques années une nouvelle génération d’entrepreneurs spécialisés dans le secteur de l’artisanat. Issus de différents cursus et implantés dans différentes villes du pays, ils partagent la même passion pour les produits artisanaux et sont aussi confrontés dans leur aventure entrepreneuriale à de nombreux obstacles et plus encore cette année dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, a précisé Creative Tunisia sur son site web.

Cet événement en ligne se tiendra à la suite d’un premier webinaire qui portait sur le thème: “Covid-19 et artisanat : comment préparer la relance ?”. Cette seconde session a pour objectif de s’intéresser au rôle de l’entrepreneur dans le secteur de l’artisanat.

Les thématiques qui seront évoquées lors de cet événement en ligne sont: Les processus de développement d’une entreprise dans le secteur de l’artisanat : principaux défis à relever ; Obstacles et solutions : production et collaboration avec les artisans, l’accès au marché, la relation avec l’administration (appui institutionnel) ; Covid-19 : impact et opportunités.